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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، برائد الفضاء سلطان النيادي بعد رحلة في الفضاء تعد الأطول في تاريخ العرب.

وقالت الإمارات، عبر صفحة وزارة خارجيتها، اليوم الاثنين: "6 أشهر من الإنجاز تُضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالإسهامات الرائدة في مجال استكشاف الفضاء".

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الاثنين، أعلنت أن أربعة رواد فضاء، وهم أمريكيان وروسي وإماراتي، عادوا للأرض بعد مهمة استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وقد وصلت المركبة الفضائية دراجون إلى ساحل فلوريدا بعد الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0415 بتوقيت جرينتش) بعد نحو 17 ساعة من الانفصال عن محطة الفضاء الدولية.

وتألف الفريق، الذي غادر الأرض في مارس الماضي، من رائدي الفضاء الأمريكيين ستيفن بوين ووارين هوبيرج، والروسي أندري فيديايف والإماراتي سلطان النيادي.