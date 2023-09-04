مصدر بكتائب القسام: الاحتلال فشل في تحقيق هدفه من اقتحام مخيم جنين

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قال مصدر في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الاحتلال فشل في تحقيق هدفه من اقتحام مخيم جنين.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الاثنين، أن المقاومين كشفوا القوة الخاصة واشتبكوا معها وأفشلوا هدفها الرئيسي، متابعا: «ستثبت الأيام أن الاحتلال فشل في عمليته».

وذكر المصدر، أن الاعتقالات لن توقف المقاومة ولن تعيق تطوير بنيتها في الضفة الغربية، مؤكدا أن جنين ستظل بحاضنتها الشعبية ومقاومتها سيفا مشرعا ولهيبا على المحتل.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية اقتحام لمخيم جنين أسفرت عن إصابة أربعة فلسطينيين بجانب اعتقال مقاومين تابعين حركة حماس، تشتبه سلطات الاحتلال في تنفيذهما عمليات.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين الذين تمكنوا من إسقاط مسيرة لجيش الاحتلال بعد إطلاق النار عليها.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، في بيانات منفصلة، التصدي لقوات الاحتلال واستهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة على أطراف مخيم جنين.