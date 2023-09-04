تشافي يوضح أسباب صعوبة الفوز على أوساسونا

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، على سعادته بالفوز أمام أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024.

حقق برشلونة انتصاراً صعباً بنتيجة (2-1) خلال مواجهة أوساسونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، على ملعب الأخير "أل سادار".

قال تشافي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:"افتقرنا إلى الصبر وخلق المزيد من الفرص خلال المباراة، لكني أعتقد أن الفريق استحق الفوز اليوم وحصد الثلاث نقاط".

تابع:"لاعبو برشلونة كان لديهم الشخصية التي تمكنهم من تحمل الوقت الصعب خلال المباراة، لأن مواجهة أوساسونا في ملعبه دائما تكون صعبة للغاية".

وأضاف:"في لحظات عديدة سيطرنا على المباراة، وذلك عندما كان يتعين علينا اللعب بمزيد من القوة، هاجمنا مساحات قليلة في الشوط الأول، وفي بعض الأحيان كان الأمر صعباً لأن المنافس يجيد الجانب الدفاعي، لكن علينا أن نخطو خطوة للأمام في أدائنا".

وأوضح:"لقد أغلق المنافس المساحات بشكل جيد للغاية في العمق، وافتقرنا إلى الحلول الفردية المباشرة من لامين وبالدي دائمًا".

وشدد:"يجب أن نطلب المزيد من أنفسنا في الجانب الهجومي، لقد سيطرنا عدة مرات، ولكن علينا أن نخلق فرص أكثر، سأبقى مع الشوط الثاني ضد فياريال، أعتقد أنه كان ممتازاً، اليوم افتقرنا إلى جزء كبير في الهجوم، المنافس جعل الأمر صعب علينا لأنه أغلق العمق".

وأكمل:"كانسيلو، يساعدنا على التطور في العمق لملئ وسط الملعب بشكل أكبر وتحقيق التفوق، يمكن لجواو أن يمنحنا ذلك، على الرغم من أن سيرجي روبرتو أو بالدي أو ماركوس يمكنهم فعل ذلك أيضًا، لكن الفكرة دائما السيطرة على المباراة بشكل كامل".

وواصل:"علينا وضع جواو فيليكس كمهاجم أو جناح أيسر لأنها هي الطريقة التي يمكننا من خلالها الاستفادة منه بأفضل شكل، لقد أحببت الجواوين، لقد قدموا إضافة وساعدونا في هذا الموقف الصعب جدًا، لكني أريد تسليط الضوء على فيليكس لأنه يمكن أن يساعدنا كثيرًا في الهجوم".

وأتم:"ليفاندوفسكي كان سبب في الحصول على آخر 4 نقاط، لقد تحدثنا عن دوره بشكل أكثر تمركز في منطقة جزاء المنافس، حتى لو لم يلمس عدد كبير من الكرات، كان مؤثر للغاية، لقد أحرز هدفين في مباراتين متتاليتين لايمكن أن تقول عنه أنه يمر بوقت سيء".