احتجاجات في السويد بعد حرق نسخة من القرآن الكريم

شهدت مدينة مالمو في السويد، أمس الأحد، احتجاجات على حرق نسخة من القرآن الكريم، فيما اعتقلت السلطات المحلية 15 شخصا كانوا يحاولون منع اللاجئي العراقي المتطرف سلوان موميكا من حرق المصحف الشريف.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن شرطة المدينة القول إن "الاشتباكات اندلعت في حي للمهاجرين في مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد، بعد أن أشعل متظاهر مناهض للإسلام النار في القرآن الكريم"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت الشرطة أنها "تعرضت للرشق بالحجارة، وتم إضرام النيران بعشرات السيارات، بينها مرآب تحت الأرض".

واندلعت اشتباكات، أمس الأحد، بعد أن كرر اللاجئ العراقي سلوان موميكا، المقيم بالعاصمة ستوكهولم، إحراق نسخة من القرآن الكريم، فيما حاول حشد غاضب منعه.

وأشعل شبان غاضبون النار بالإطارات والحطام، وشوهد البعض وهم يلقون الدراجات الكهربائية والهوائية والحواجز، في حي روزنجارد في مالمو، فيما رفعت لافتات تدين حرق القرآن الكريم.

وأوقفت شرطة مالمو 15 شخصًا كانوا يحاولون منع موميكا من حرق المصحف الشريف في منطقة فارنهيمستورجيت بمالمو أقصى جنوبي البلاد، وهي موطن لكثافة سكانية مسلمة.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف الشريف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.