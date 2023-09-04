الرئيس الفلبيني: وضع سقف لسعر الأرز إجراء مؤقت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الفلبيني فيرناندو ماركوس جونيور، إن وضع سقف لسعر الأرز هذا الشهر يعد إجراء مؤقتا لمساعدة الحكومة على التحكم في الأسعار في ظل تقارير تفيد بحدوث أعمال تخزين وتهريب للأرز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماركوس، الذي يتولى أيضا منصب وزير الزراعة، قال في خطاب تلفزيوني إنه يتوقع أن يؤدي حصاد الأرز والواردات إلى تعزيز الامدادات وإلى استقرار الأسعار في القريب العاجل.

وأوضح ماركوس أنه أصدر تعليماته لوزارة التجارة بحساب خسائر تجار التجزئة جراء وضع سقف لسعر الأرز لتحديد كيف يمكن أن تساعدهم الحكومة.

يذكر أن الهند فرضت المزيد من القيود على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب.

يشار إلى أن الهند هي أكبر مُصدر للأرز في العالم.

وقد فرضت الهند قيودا على صادرات جميع الأنواع -غير الأرز بسمتي- أي نحو 80% من إجمالي صادراتها من الأرز.