بابا الفاتيكان يبرر تصريحات مثيرة للجدل بشأن إرث روسيا العظمى

فسر بابا الفاتيكان فرنسيس تصريحات له أثارت انتقادات في أواخر أغسطس بعدما تحدث عن "إرث" روسيا العظمى خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع شباب روسي.

وقال زعيم الكنيسة الكاثوليكية: "تحدثت عن روسيا العظمى ليس بالمعنى الجغرافي ولكن الثقافي".

وأشار البابا، 86 عاما، خلال رحلة عودته من منغوليا إلى روما، إلى أنه لم يكن يفكر في الإمبريالية عندما أدلى بهذه التصريحات، وإنه تحدث عن إرث روسيا "الجميل للغاية"

وأثارت الكلمة التي ألقاها بابا الفاتيكان للشباب الروسي عبر الفيديو ضجة نهاية الشهر الماضي عندما تحدث عن الأباطرة الروس السابقين بطرس الأكبر وكاثرين الثانية، حيث قال بعض المراقبين إنها بدت وكأنها تشيد بالإمبريالية الروسية.

واختتم البابا كلمته بالقول "لا تتنازلوا عن هذا الإرث، أنتم ورثة روسيا العظمى".

وفي ضوء الحرب الروسية الحالية ضد أوكرانيا، تعرضت تصريحات البابا لانتقادات، وفي أوكرانيا، وتعرض البابا للاتهام بأنه ينشر دعاية إمبريالية.

وقال البابا اليوم الإثنين، إنه أراد أن يبعث برسالة إلى شباب روسيا لكي يكونوا على دراية بتراثهم، وهذا ما يقوله دائما.