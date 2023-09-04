السودان يستنكر لقاء رئيس المفوضية الإفريقية مع مستشار للدعم السريع

أعرب السودان، اليوم الاثنين، عن استنكاره لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي مع مستشار قائد قوات الدعم السريع يوسف عزت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكرت وزارة خارجية السودان في بيان، أن "وسائل إعلام نقلت أن موسى محمد فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التقى الأحد في أديس أبابا المستشار السياسي لقائد المليشيا المتمردة".

وأوضح البيان أن "وزارة الخارجية تعرب عن رفضها واستنكارها لهذا اللقاء الذي يمثل سابقة خطيرة في عمل الاتحاد الإفريقي ومخالفة واضحة لنظم وأعراف المنظمة القارية وكل المنظمات الدولية، باعتبارها تجمعا لدول ذات سيادة لا مكان فيها للحركات المتمردة والمليشيات الإرهابية الإجرامية"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لممثلي المليشيا المتمردة، هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والمليشيات شرعية لا تستحقها"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأفاد البيان بأن "سفارة السودان بأديس أبابا طلبت لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للاحتجاج على هذه الخطوة ومعرفة دوافعها وأسبابها غير المفهومة وغير المبررة".

وحتى الساعة 16: 35 (ت.ج) لم يصدر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي تعليق على بيان الخارجية السودانية.

والأحد، ذكرت قوات "الدعم السريع" في بيان، أن مستشارها السياسي عزت يوسف، بحث مع موسى فكي في أديس أبابا "حل الأزمة في السودان وإيقاف الحرب".

ويخوض الجيش و"الدعم السريع"، منذ منتصف أبريل الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.