ألمانيا: الرقابة المالية تنتقد دويتشه بنك بسبب استمرار المشاكل في مصرفه بوست بنك

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زادت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا (بافين) من الضغوط على مصرف "دويتشه بنك" المالك لمصرف البريد "بوست بنك" بسبب كثرة شكاوى عملاء البنك الأخير.

وقالت المؤسسة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية (بافين)، اليوم الإثنين، موبخة أكبر مصرف تجاري في ألمانيا إنها لاحظت منذ نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 وجود "اختلالات كبيرة في تخليص أعمال العملاء في بوست بنك".

وتدرس (بافين) ما إذا كانت هناك "أوجه قصور تتعلق بالإشراف داخل المصرف".

وردا على سؤال، أشار دويتشه بنك إلى استمرار وجود "زيادة كبيرة في حجم الاستفسارات والطلبات" من جانب العملاء الأمر الذي أدى إلى طول أمد فترات معالجة هذه الاستفسارات والطلبات بشكل ملحوظ.

وأضاف البنك: "نأسف على هذا الإزعاج لعملائنا الذين نقدم اعتذارنا بكل شكل"، مشيرا إلى أن البنك يعمل على تحسين الوضع وأنه زاد من عدد عاملي الخدمة بشكل ملحوظ.