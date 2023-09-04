وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يوقعان على مذكرتي تفاهم للتعاون بين البلدين

وقع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الثقافة، والتي تهدف إلى تطوير التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الاثنين، وقع الوزيران على بيانين مشتركين، حيث يتعلق البيان الأول بإنشاء برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المنفعة، من خلال إنشاء «برنامج التدريب البحريني الإسرائيلي» في مجالات البرمجيات والهندسة والعلوم والمجالات الأخرى ذات الصلة، بينما يتعلق البيان الثاني بالتعاون المشترك في مجال الشباب ويهدف إلى تعزيز الأنشطة للشباب والتواصل بين الشعبين.

ووقع «الزياني»، ونائب المدير العام لسلطة الأوراق المالية في إسرائيل، رون كلاين، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المصرفي والمالي بين البلدين، والتي تهدف إلى توفير إطار للتعاون بين السلطتين بشأن المسائل المتعلقة بأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والابتكار.

وأعرب الجانبان عن أملهما أن تكون هذه الخطوة دفعة جديدة تعزز التعاون المشترك بين البلدين، وتنمي العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة.