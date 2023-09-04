كشف مصدر كويتي، معلومات وُصفت بـ«المفاجئة»، بخصوص حادث فاشونيستا الكويت الشهيرة الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، بعد حادث مروري مروع، أثار ضجة بشأن ما إذا كانت تقود سيارتها وهي تحت تأثير المخدرات.

وقال المصدر في تصريحات لبرنامج «تفاعلكم»، على قناة «العربية»، إنّ الفاشونيستا المتهمة في الحادث لم تكن تحت تأثير المخدر وقت وقوع الحادث كما أكدت التحاليل المعملية، وأنه لم يعثر على مخدرات داخل سيارتها كما ذكرت بعض الروايات التي روجتها مواقع التواصل.

كما نفى المصدر وفاة شخص ثالث في الحادث، كما أشيع، وأن المصابين كانت إصابة أحدهما خفيفة وخرج مباشرة من المستشفى الآخر كانت إصابته طفيفة وخرج في اليوم الثاني أيضا أما مرافق الفتاة فلم يصب بأذى وموجود في مخفر الشرطة منذ اليوم الأول.

وفجر المصدر مفاجأة مدوية حول رواية تقديم بلاغ ضد المتوفين بتهمة التحرش بأن القانون لا يسمح أصلا بتقديم مثل تلك البلاغات ضد متوفين، وأن الشائعة مصدرها تغريدة لشخص مجهول انتشرت بعدها على مواقع التواصل.

وأكد عدم وجود أي وساطات للإفراج عن المتهمة وأن أي تدخل سوف يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وتسببت الفاشونيستا الشهيرة بحادث مروري أليم في الكويت، نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بأخرى، ووفاة شخصين كانا على متنها، هما وليد جاسم محمد المطيري ويوسف بدر الكعمي.