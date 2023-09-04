استنكر الإعلامي عمرو خليل، ظهور بعض الطلاب الجامعيين الذين ظهروا في مقاطع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، يرقصون على بعض الأغاني الشعبية خلال احتفالهم بالتخرج.

وعلق خلال تقديمه برنامج «من مصر»، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، بعض عرضه أحد هذه المقاطع بالبرنامج وتظهر في إحدى الفتيات وهي ترقص على أغنية شعبية، قائلًا: «فين الخجل؟ لهم مني كل التقدير والاحترام، ده أنا لو في فرح هتكسف أعمل كده»- على حد تعبيره.

وطالب بضرورة تصويب المسار والهمس في أذن الطلاب بقدسية الحرم الجامعي، وعدم سماح أعضاء هيئة التدريس بمثل هذه الممارسات التي تصدر من الطلبة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن أغلب الجامعات الحكومية وغير الحكومية تحافظ على القيم والتقاليد الجامعية، وقد يكون هناك تصرفات فردية من الطلاب، مؤكدًا أنه هذا الأمر لا يعني على الإطلاق أن الجامعة راضية عن هذه التصرفات.

وأشار إلى أنه من الطبيعي حدوث بعض الخروقات في ظل وجود مجتمع جامعي يضم 4 ملايين طالب، وأنه في كثير من الأحيان تعديل الخطأ قد يتسبب في مضار أكبر من الخطأ نفسه، مشددًا على أن ما حدث ليس الحالة العامة أو بماركة من الجهة الإدارية وحالات لا زالت فردية وخروقات من بعض الطلبة.