تكبدت أوروبا خسائر بسبب حرائق الغابات تقدر بـ 1ر4 مليار يورو (43ر4 مليار دولار) حتى الآن هذا العام، وذلك في ظل موجة الحر الشديدة التي ضربت منطقة البحر المتوسط من اليونان إلى إسبانيا هذا الصيف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تقريرا لشركة ديستريلك، المعنية بتوزيع مكونات قطاع الطاقة، ويشمل ذلك أجهزة إشعار تصدر تحذيرات مبكرة من نشاط الحرائق المحتمل، إن حرائق الغابات آتت على نحو 400 ألف هيكتار من الأراضي في القارة.

وكانت اليونان صاحبة الخسائر الأكبر بواقع 66ر1 مليار يورو (8ر1 مليار دولار)، كما أن الحرائق آتت على أكثر من 161 ألف هيكتار من الأراضي في اليونان حتى 30 أغسطس الماضي.

يذكر أن اليونان شهدت الحرائق الأكثر تدميرا منذ 16 عاما.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر تضررا، حيث خسرت 84 ألفا و315 هيكتار، كما تكبدت خسائر بقيمة 871 مليون يورو (941 مليون دولار) تليها إيطاليا والبرتغال.