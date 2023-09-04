العراق: القبض على 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الاثنين، القبض على أربعة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش.

وكان من بين المقبوض عليه «د. م»، الذي كان يشغل منصب خبير متفجرات في القاطع الشمالي لـ«داعش»، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال بيان من خلية الإعلام الأمني العراقي، إنه ضمن سلسلة عمليات نوعية، ألقت وحدة من الجهاز القبض على إرهابي في مدينة كركوك، وإرهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال بالسليمانية.

وفي ديسمبر 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم داعش، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه منه، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.

وبعد القضاء على تنظيم «داعش»، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.

واحتل التنظيم مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكّدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.