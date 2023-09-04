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بمشاركة الأهلي.. الاتحاد السعودي يعلن شعار كأس العالم للأندية

الشروق
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 10:50 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 10:51 م

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، شعار كأس العالم للأندية 2023، المقامة في مدينة جدة، بالفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، شعار كأس العالم للأندية 2023. ومن المنتظر أن تقام قرعة كأس العالم للأندية غدًا في مدينة جدة.

ويشارك في مونديال الأندية، كل من الأهلي (بطل أفريقيا)، مانشستر سيتي (بطل أوروبا)، أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)، ليون المكسيكي (بطل الكونكاف)، أوراوا رد دايموندز الياباني (بطل آسيا)، إلى جانب الاتحاد السعودي (المستضيف).


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