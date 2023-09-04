وزير الخارجية الإسرائيلي: نسعى لإقامة منطقة تجارة حرة مع البحرين

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أهمية العلاقات التي تجمع ما بين مملكة البحرين وبلاده، واصفًا العلاقات ما بين البلدين بأنها مبنية على رؤية مشتركة من أجل الاستقرار، والازدهار في المنطقة بأكملها.



وقال كوهين، في تصريحات لموقع جريدة «الأيام» البحرينية، إن زيارته إلى البحرين تأتي لمواصلة بناء وتوسيع وتعميق الصداقة بين البلدين والشعبين، من خلال عدّة جوانب، وعلى رأسها الوصول إلى الاتفاق حول البنى التحتية؛ من أجل تعزيز الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية.



وأشار إلى أن بلاده تعمل مع المملكة من أجل التوصل إلى اتفاقية المنطقة التجارية الحرة، مشددًا على أن ما تسعى إليه بلاده هو جعل علاقاتها مع البحرين نموذجًا يحتذى به، وقدوة لجميع الشعوب الاخرى.



وأشار كوهين - الذي وصل البحرين يوم أمس الأحد في أول زيارة له منذ توليه مهام عمله - إلى أهمية التعاون في المجالات الصحية، والأكاديمية، والعلاقات ما بين الشباب، والتكنولوجيا المتقدمة، وجذب الاستثمارات، وزيادة النمو التجاري.



واعتبر أن «رؤيته تقوم على أهمية الوصول إلى شرق أوسط تعيش فيه الشعوب في سلام وأمن؛ لضمان الرخاء الاقتصادي، وفرص العمل، وخلق واقع جديد».



وإقليميًا، ذكر أن بلاده تعمل على توسيع دائرة «دول السلام»، معربًا عن أمله في أن تنضم دول جديدة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية - التي سيحتفي بمرور ثلاثة أعوام على توقيعها بعد أسبوعين من الآن.



ولفت إلى أن «الاتفاقيات الإبراهيمية غيّرت وجه الشرق الأوسط»، قائلًا إن انضمام دول أخرى قد يسهم في خلق التغيير، وتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار لجميع دول المنطقة.



ورأى أن انضمام دول عربية إلى دائرة السلام، سوف يعزز من إمكانية التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.