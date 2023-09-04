 قتل وخيانة وتبديد.. القبض على 4 هاربين من أحكام قضائية - بوابة الشروق
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قتل وخيانة وتبديد.. القبض على 4 هاربين من أحكام قضائية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى عطية:
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 2:47 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 2:47 م
ألقى قطاع الأمن العام القبض على 4 هاربين من أحكام بـ4 محافظات.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن:

ضبط شخص - مقيم بكفر الشيخ- محكوم عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 63 حكم (مستأنف، جزئى) فى قضايا "تبديد" .

وضبط شخص - مقيم بالقليوبية - محكوم عليه بالحبس 55 سنة وكفالات مالية فى 68 حكم (مستأنف، جزئى) فى قضايا "تبديد - شيك - خيانة أمانة".

وضبط شخص - مقيم بسوهاج - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد"، وسبق اتهامه فى 7 قضايا أبرزها (قتل، سلاح بدون ترخيص).

وضبط شخص - مقيم بالإسكندرية - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 46 قضية "شيك، تبديد" بالحبس 59 سنة و9 شهور .

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

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