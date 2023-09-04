ألقى قطاع الأمن العام القبض على 4 هاربين من أحكام بـ4 محافظات.



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن:



ضبط شخص - مقيم بكفر الشيخ- محكوم عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 63 حكم (مستأنف، جزئى) فى قضايا "تبديد" .



وضبط شخص - مقيم بالقليوبية - محكوم عليه بالحبس 55 سنة وكفالات مالية فى 68 حكم (مستأنف، جزئى) فى قضايا "تبديد - شيك - خيانة أمانة".



وضبط شخص - مقيم بسوهاج - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد"، وسبق اتهامه فى 7 قضايا أبرزها (قتل، سلاح بدون ترخيص).



وضبط شخص - مقيم بالإسكندرية - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 46 قضية "شيك، تبديد" بالحبس 59 سنة و9 شهور .



وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.