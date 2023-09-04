أدى هطول الأمطار الغزيرة في مطلع الأسبوع واليوم الاثنين في إسبانيا، إلى وفاة 4 أشخاص على الأقل وتقطع السبل بالمئات في محطات القطارات وجوانب الطرق، فيما دعت السلطات المواطنين إلى البقاء في منازلهم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أنه جرى تسجيل كمية قياسية من الأمطار على مدى 24 ساعة في مدن بلد الوليد وشقوبية وتوليدو.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع استمرار المعدلات العالية لهطول الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك على الرغم من رفع حالات التحذير القصوى من المطر ومن المتوقع هدوء العاصفة خلال بقية الأسبوع.

وذكرت بلومبرج أن عمدة مدريد خوسيه لويس مارتنيز - ألميدا قال أمس الأحد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "نظرا للوضع الاستثنائي وغير المألوف ، حيث ستتحطم الأرقام القياسية لهطول الأمطار ، أطلب من جميع المدريديين البقاء في منازلهم، ,وأنه تم تعزيز خدمات الطوارئ والأمن".

كما ذكرت مصادر إخبارية محلية صباح اليوم الاثنين أن غزارة الأمطار أدت إلى وفاة أربعة أشخاص على الأقل وفقدان ثلاثة آخرين.

وأرسلت السلطات الإسبانية إنذارا عاما على جميع الهواتف المحمولة في منطقة مدريد أمس الأحد وذلك لأول مرة على الاطلاق. حيث حذرت السلطات المواطنين من الخطر الشديد للفيضانات على مدى الساعات التالية.

وأغلقت السلطات في الأقاليم الحدائق العامة والمنشآت الرياضية، فيما تم إلغاء مباراة في كرة القدم بين أتليتكو مدريد وضيفه أشبيلية.