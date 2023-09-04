إيران تعلن موعد بدء عمل سفيرها من الرياض

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، سيبدأ عمله في المملكة غدا الثلاثاء.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، قوله خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية سيتابع العلاقات الثنائية والتعاون المشترك منذ بدء عمله هناك يوم غد الثلاثاء.

وأضاف: «نحن نعمل مع كل دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة».

وكان السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، أعلن أمس الأحد، أنه سيتوجه إلى الرياض الثلاثاء، مشيرا إلى أن السفير السعودي لدى طهران أيضا سيصل في غضون هذه الفترة الزمنية.

وأعرب عنايتي، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن تتمكن إيران والسعودية من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار.

وكان عنايتي التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته إلى موقع السفارة في الرياض.