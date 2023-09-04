رئيس المرحلة الانتقالية بالجابون: الجيش تحمل مسئوليته لرفض الانقلاب الانتخابي

قال الجنرال بريس نجيما رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، إنه يفكر في كل الجابونيين الذين رحلوا وكانوا بانتظار هذه اللحظة.



وأضاف في كلمة له بعد أدائه اليمنية كرئيسا للمرحلة الانتقالية، إن الجيش تحمل مسئوليته في رفض ما سماه «الانقلاب الانتخابي»، متهما النظام السابق بأنه انتهك الديمقراطية وقواعدها طوال سنوات عديدة.



وذكر أن ما اعتبره «عملا وطنيا» من قبل الجيش سيصبح درسا في كتب التاريخ، مؤكدا أن الشعب يطالب بضمان حقوقه عبر مؤسسات فعالة.



وتابع: «كان أمامنا خياران إما قتل المتظاهرين أو وضع حد لعملية انتخابية مشبوهة، وهذه فرصة لنا لشكر الشعب على دعمه لا سيما أنه التزم بعملنا الوطني».



وعبر عن استغرابه من الانتقادات التي وجهتها بعض الأصوات في المجتمع الدولي لما فعله الجيش، على الرغم من أنه اختار الوقوف إلى جانب الشعب والحرية.



ودعا الشعب لاعتماد دستور جديد للبلاد عبر استفتاء عام، مضيفا: «بلدنا يستحق مؤسسات قوية وموثوقة وحوكمة تتماشى مع القانون الدولي».