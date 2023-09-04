بوتين: أوكرانيا تحاول مهاجمة خطوط أنابيب الغاز في البحر الأسود

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بمحاولة شن هجمات على خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز عبر البحر الأسود إلى تركيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في منتجع سوتشي على البحر الأسود اليوم الاثنين "يتم القيام بمحاولات لمهاجمة خطي أنابيب /ترك ستريم/ و/بلو ستريم/، اللذين يتم من خلالهما نقل الغاز من روسيا إلى الجمهوررية التركية".

وتابع أن السفن الروسية كانت تحمي الخطوط، "إلا أنها تتعرض لهجمات مستمرة، بما في ذلك بواسطة مسيرات تطلق من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود".

وتحدث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو على هامش الاجتماع قائلا إن هجمات المسيرات الأوكرانية كانت أحد الأسباب التي دفعت روسيا إلى اتخاذ قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب الذي تم بوساطة الأمم المتحدة لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، على الرغم من الحرب الروسية الشاملة ضد جارتها.

وقد توجه اردوغان، الذي ساعد في التفاوض على الاتفاق، إلى سوتشي اليوم الاثنين لإقناع بوتين بإحياء الاتفاق.