رئيس بلدية جنين: المنطقة في حالة توتر إثر اقتحام الاحتلال للمخيم

قال نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت خلال الساعات الماضية بعض المناطق في مخيم جنين ومحيطه.



وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنّ المنطقة أصبحت في حالة توتر، خصوصًا بعد مداهمة مناطق عديدة وصلت حتى نابلس.



وأكد أنّ الهدف من الاقتحام كسر شوكة المقاومة، لكن الاقتحامات السابقة أثبتت فشلها، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من جنين بعد اعتقال عدد من المواطنين.



وأُصيب 5 مواطنين بالرصاص، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.



وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلًا قيد الإنشاء في قرية طورة غرب جنين، بحجة عدم الترخيص.



يذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت 13 منزلًا في القرية تمهيدًا للهدم، بحجة عدم الترخيص.