 رئيس البنك المركزي الألماني يطالب بزيادة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية بمنطقة اليورو - بوابة الشروق
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رئيس البنك المركزي الألماني يطالب بزيادة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية بمنطقة اليورو

البنك المركزي الألماني
البنك المركزي الألماني
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 10:52 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 10:52 م

ألمح يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى تأييده لزيادة معدلات الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية في منطقة اليورو لدى المركزي الأوروبي بعد  توقف البنك عن دفع فوائد عليها.

وقال ناجل، اليوم الإثنين، في مدينة فرانكفورت الألمانية: "علينا أن نكون منفتحين على اتخاذ مزيد من الخطوات... عندما اتخذنا قرار خفض الاحتياطيات الإلزامية إلى صفر، كان يجب ألا تعتبر البنوك أن هذه هي خطوتنا النهائية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناجل القول إن وظيفة البنك المركزي الأوروبي واضحة تماما ودوره ليس إسعاد المؤسسات المالية "تفويضنا في مجلس المحافظين واضح للغاية وهو ضمان استقرار الأسعار ... دعوني أقول إننا لا نستهدف عندما نناقش هذه الأمور جعل البنوك راضية وسعيدة، هذا غير صحيح على الإطلاق".

في الوقت نفسه أشار ناجل إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة  وأن البنك المركزي الألماني قد يعود لتحقيق أرباح في 2028 أو 2029.

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