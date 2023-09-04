بدء محاكمة ألماني قتل شابة منذ 35 عاما

يمثل رجل ألماني للمحاكمة لاتهامه بخنق وقتل شابة خلال فعاليات احتفالية في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا منذ 35 عاما.



وقد بقيت قضية مقتل الفتاة، التي كانت تبلغ 24 عاما حين ذاك، دون حسم.



ولكن المحققين أعادوا فتح القضية العام الماضي، وقاموا بعرضها في برنامج على شبكة "زد دي إف".



وقد جرى إلقاء القبض على المتهم الذي يبلغ 56 عاما حاليا بعد تلقى معلومة من شخص. وأسفر اختبار الحمض النووي لآثار تم العثور عليها في مسرح الجريمة عن حدوث تطابق.



ومثل الرجل أمام محكمة كولونيا اليوم الاثنين.



ويتردد أن المتهم قتل الشابة في فبراير 1988 ليلة فعاليات احتفالية في أولد تاون بكولونيا من أجل سرقة ممتلكاتها، ومن بينها حقيبة بها 10 مارك ألماني (نحو 55 دولارا).



ووفقا للادعاء، فإن المتهم تتبع الشابة خلال هذه الليلة عندما تحركت من صالة رقص لأخرى .



وبعد ذلك، قام المتهم بمهاجمة الأم الشابة وضربها وخنقها بعقدها، مما تسبب في إصابتها بإصابات خطيرة في رأسها والجزء العلوي من جسدها.



وقال محامي الدفاع بالنيابة عن المتهم" ليس لي علاقة بقتل ووفاة هذه المرأة".



ومن المقرر أن تستمر المحاكمة تسعة أيام، على أن يصدر حكم في 24 أكتوبر المقبل.