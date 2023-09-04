عودة الحياة إلى طبيعتها في كركوك شمال العراق بعد رفع حظر تجول إثر اضطرابات

بدأت الحياة في العودة إلى طبيعتها في كركوك بشمال العراق بعد رفع حظر التجول الذي فرضته السلطات العراقية اعتبارا من يوم السبت ولمدة 24 ساعة بالمحافظة عقب مقتل ثلاثة أكراد وإصابة آخرين بجروح في اضطرابات.



وكان محتجون أغلقوا قبل أيام الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل رفضا لاعتزام الحزب الديمقراطي الكردستاني إعادة فتح مقاره في المدينة وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.



واتفق بافل جلال طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع السوداني اليوم الأحد على ضرورة تهدئة الأوضاع في المحافظة.



وذكر الاتحاد الوطني بموقعه الإلكتروني أن طالباني والسوداني اتفقا في مكالمة هاتفية على إجراء تحقيق دقيق في أسباب التوترات.



وطالب طالباني باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات "لمنع وقوع الفتنة" وأي تهديد لاستقرار كركوك وحياة مواطنيها بالإضافة إلى تقديم المتهمين بقتل الأكراد إلى المحاكمة.



وتحولت احتجاجات للعرب والتركمان في كركوك مؤخرا على وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني في المحافظة إلى اعتصامات وقطع للطريق مع أربيل.



وهذه ثالت احتجاجات من نوعها بالمحافظة الغنية بالنفط منذ 2019.



وتتكون التركيبة السكانية في محافظة كركوك من ثلاث قوميات هي التركمان والعرب والأكراد وهم الأقلية، لكن الأحزاب الكردية العاملة في المحافظة استقطبت شيوخ قبائل من العرب والتركمان ما رجح كفتهم بالسيطرة على المحافظة، وهناك أقلية من الديانة المسيحية تعيش في كركوك.



وتتهم اطراف تركمانية وعربية في كركوك ومنذ عام 2003 وإثر تغيير النظام السابق، الأحزاب الكردية بتنفيذ برنامج "لتكريد" المحافظة بدأ بإدخال مئات الأسر الكردية في ربيع عام 2003 وتوطينهم حول حقول النفط بذريعة إعادة القرى التي هجرها النظام السابق ضمن برنامج التعريب الذي كان ينتهجه.



ودعا رئيس الوزراء العراقي جميع الأطراف السياسية في كركوك أمس الأحد إلى "الالتزام بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة".



وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إن السوداني جدد التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبا على الوضع العام في العراق".



كما شدد رئيس الوزراء على عدم التردد "بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".