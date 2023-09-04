البحرين تؤكد دعمها لتحقيق السلام العادل لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين ولي العهد، اليوم الاثنين، نهج المملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز الأمن والازدهار وترسيخ السلام لصالح الجميع.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الملك مع إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

ونوه إلى أهمية دعم جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام ومساعي التنمية والازدهار في المنطقة بما يعود بالخير والنفع على الجميع، من منطلق إيمان مملكة البحرين الراسخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار.

وأكد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة.

وفي وقت سابق، وقع وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الإسرائيلي ، اليوم الاثنين على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الثقافة والتي تهدف إلى تطوير التعاون الثقافي بين البلدين وذلك على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.

كما وقع الوزيران على بيانين مشتركين، حيث يتعلق البيان الأول بإنشاء برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المنفعة من خلال إنشاء "برنامج التدريب البحريني الإسرائيلي" في مجالات البرمجيات والهندسة والعلوم والمجالات الأخرى ذات الصلة، بينما يتعلق البيان الثاني بالتعاون المشترك في مجال الشباب والذي يهدف إلى تعزيز الأنشطة للشباب والتواصل بين الشعبين، بحسب وكالة(بنا).

كما وقع عبداللطيف بن راشد الزياني، مع رون كلاين، نائب المدير العام لسلطة الأوراق المالية في دولة إسرائيل، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المصرفي والمالي بين البلدين والتي تهدف إلى توفير إطار للتعاون بين السلطتين بشأن المسائل المتعلقة بأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والابتكار.

وقد أعرب الجانبان عن أملهما أن تكون هذه الخطوة دفعة جديدة تعزز التعاون المشترك بين البلدين وتنمي العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة.

وافتتح كوهين، الذي وصل أمس الأحد إلى البحرين، المقر الدائم لسفارة إسرائيل في المنامة .

وأقامت إسرائيل، في سبتمبر عام 2020، وبوساطة أمريكية، علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات والبحرين. وأعلن المغرب والسودان في وقت لاحق عن خطوات مشابهة.