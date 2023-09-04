السعودية توقع اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي للمصارف العربية بالمملكة

وقعت السعودية، اليوم الاثنين، اتفاقية مقر مع اتحاد المصارف العربية، لإنشاء مكتب إقليمي للاتحاد في المملكة، والذي يتزامن بدء أعماله مع انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية بمدينة الرياض.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن السياري، في بيان له اليوم الاثنين، أن النظام البنكي في المملكة يتمتع بمؤشرات أداء متينة، وتجاوزت جميع النسب الاحترازية النسب المحددة في متطلبات بازل، حيث بلغت تغطية السيولة 3ر188 %، وصافي التمويل المستقر 115 %، ومعدل كفاية رأس المال 1ر20 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح أنه برغم التحديات الاقتصادية العالمية نما الاقتصاد السعودي بمعدل 7ر8% لعام 2022، واستمر النشاط غير النفطي في النمو بمعدلات مميزة في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية من خلال برامج رؤية المملكة 2030.