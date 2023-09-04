 آلاف يتدفقون على مجلس النواب الألماني في برلين لمعرفة المزيد عن كيفية عمله - بوابة الشروق
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آلاف يتدفقون على مجلس النواب الألماني في برلين لمعرفة المزيد عن كيفية عمله

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 12:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 12:00 ص

تدفق آلاف الأشخاص إلى مقر مجلس النواب الألماني (البوندستاج) في يوم مفتوح اليوم الأحد، لمعرفة المزيد بشأن كيفية عمل المجلس وهو أحد مجلسي البرلمان.

ورحبت رئيسة مجلس النواب باربل باس، بالحشود الزائرة لمبنى الرايخستاج الشهير، ذي القبة الزجاجية الكبيرة، والذي يعد مقصدا سياحيا في العاصمة الألمانية، والذي وصفته بأنها "قلب ديمقراطيتنا".

وقالت باس إن القرب من الشعب والشفافية هما من أبرز اهتمامات البوندستاج. ويستطيع الناس زيارة المجلس طوال العام، إلا أن يوم الأحد يشهد مزيدا من الفعاليات وأعمال الترفيه والمعلومات بشكل أكثر من المعتاد.

وقدم نائب رئيسة مجلس النواب معلومات عن عمل المجلس لزوار مبنى الرايخستاج.

ويستطيع الزوار أيضا حضور اللجان والمناقشات السياسية مع المشرعين في أجزاء أخرى من المبنى.


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