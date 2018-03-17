روسيا تعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية في زابوروجييه

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال أوكراني ينتمي لإحدى المجموعات التخريبية الإرهابية في مقاطعة زابوروجييه الواقعة في جنوب كييف.

وذكر الأمن الروسي ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أنه "تم اعتقال مواطن أوكراني من مواليد عام 1968، نشط في تجميع العبوات الناسفة وتصنيع المتفجرات لصالح جماعة إرهابية تخريبية في مقاطعة زابوروجييه بناء على تعليمات من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية".

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أثبتت مسئولية الموقوف الأوكراني عن تسليم المجموعة التخريبية كميات كبيرة من العبوات الناسفة التي استخدموها في هجمات إرهابية ضد الشرطة والإدارة الإقليمية للبلاد.

وأشار البيان أن هذا الحادث يأتي في الوقت الذي يواصل فيه نظام كييف محاولات تنفيذ عمليات تخريبية في المناطق التي انضمت إلى روسيا وباقي أراضي روسيا، عبر عملائه داخل أوكرانيا وخارجها.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف أن الجيش الروسي قصف خمس مناطق تابعة للإقليم، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح مختلفة.

وقال سينيهوبوف في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "أطلق الروس بالأمس، النار على بلدات خاركيف وبوهودوخيف وتشوهيف وكوبيانسك وإيزيوم"، مضيفا: "نتيجة لذلك، أُصيب رجل يبلغ من العمر 59 عاما وتم نقله إلى المستشفى في كوبيانسك لتلقي العلاج في حين دُمر مركز تجاري في المدينة، كما لحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية واندلعت عدة حرائق الغابات".