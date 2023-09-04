افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين رسميا

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم الاثنين، المقر الجديد لسفارة بلاده في البحرين، وذلك خلال اليوم الثاني لزيارته الرسمية إلى المملكة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أكّد «كوهين» سعي الدولة العبرية لزيادة روابطها مع البحرين، خصوصًا عبر تعزيز قطاعي التجارة والاستثمار مع الدولة الخليجية.



وقال خلال حفل افتتاح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة: «اتفقنا على ضرورة العمل معاً لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة والسياحة وحجم التجارة والاستثمار».



من جهته، قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني: «بينما نبني مساعي دبلوماسية أعمق وننخرط في التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فإن افتتاح هذه السفارة الجديدة يلعب دوراً محورياً في تعاوننا»، في إشارة إلى المقر الجديد الأكبر مساحة مقارنة بالمقر السابق.



وكان كوهين التقى في وقت سابق ولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبحث معه التحديات الإقليمية، بحسب ما كتب الوزير الإسرائيلي في حسابه على منصة «إكس».



وأضاف أنّ الاجتماع تطرّق إلى «التزام الدولتين بمحاربة الإرهاب، وأهمية الدفع باتفاقية التجارة الحرة، وتعزيز التعاون الدولي، ومشاريع لتعزيز الروابط بين الشباب في إسرائيل والبحرين».



كما زار الوزير الإسرائيلي مقر الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة، وذلك بعد نحو عامين من انضمام الدولة العبرية إلى القوات المنخرطة في مهام القيادة الأمريكية الوسطى في المنطقة، والتي تشمل المياه الفاصلة بين دول الخليج وإيران ومياه البحر الأحمر.



وشهدت هذه المنطقة حوادث متكررة وهجمات ضد ناقلات نفط وسفن تجارية إسرائيلية وغيرها، اتُهمت إيران بالوقوف خلفها.



وقال كوهين بحسب بيان للأسطول الخامس: «في مواجهة التحديات المشتركة، دعونا نتذكر أن التزامنا المشترك بالسلام والاستقرار لا يعرف حدوداً. معا، يمكننا رسم مسار نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لمنطقتنا وخارجها».



وذكر البيان أن الأسطول الأمريكي الخامس أجرى ما يقرب من 20 مهمة ثنائية ومتعددة الأطراف مع قوات إسرائيلية خلال العامين الماضيين. كما نفّذت البحريتان دوريات مشتركة متعددة في مياه المنطقة الاستراتيجية.