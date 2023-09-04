الأردن يرفع نسبة تخزين سدود المياه في البلاد إلى الضعف

أعلنت وزارة المياه والري الأردنية، أن نسبة تخزين السدود الرئيسية في البلاد حتى اليوم الإثنين، بلغت قرابة 30% وبمجموع تخزين بلغ 84 مليونا و596 ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينة للسدود، البالغة 280 مليون متر مكعب.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته قناة "المملكة" الأردنية، إلى أنه بمقارنة هذه النسب، ارتفعت نسبة التخزين إلى الضعف، حيث كانت نسبة تخزين السدود في اليوم ذاته من العام الماضي قرابة 15% وبمجموع تخزين كلي يقدر بـ41 مليون متر مكعب و696 ألف متر مكعب.

وأوضحت الوزارة أن الغرض الرئيسي لاستخدام مياه السدود في المملكة هو لغايات الري، علما بأن هناك بعض السدود تستخدم أيضا للغايات الصناعية والتزويد المائي لأغراض الشرب (سد الوحدة وسد الموجب) والشحن الجوفي.