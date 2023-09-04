الأردن يسقط تاسع مسيرة قادمة من سوريا خلال 8 أشهر

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا، لترتفع بذلك أعداد المسيرات التي استهدفت منذ بداية العام الجاري إلى تسعة.

وأفاد الجيش الأردني في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن.

وأشار إلى إسقاط الطائرة بدون طيار- تحمل كمية من مادة الكرستال (المخدرة) داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

ومع إعلان اليوم، يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيرة من سوريا للأردن والتي تم إحباطها منذ ثمانية أشهر إلى تسعة، وتنوعت حمولتها بين المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.