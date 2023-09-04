إيكواس تعلق عضوية الجابون في أعقاب الانقلاب

قررت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكواس"، مساء اليوم الاثنين، "تعليق عضوية الجابون داخل المجموعة حتى العودة إلى الحكم الدستوري".



وقال رئيس غينيا الاستوائية، إن "الوضع في الجابون يشكل مصدر تهديد للسلم والأمن في دول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا"، وفقا لوكالة رويترز.



يأتي ذلك بعد ساعات من أداء قائد المرحلة الانتقالية في الجابون الجنرال بريس أوليجي نجيما، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتا للبلاد أمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة.



واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أغسطس الماضي، بعد دقائق من إعلان فوز بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات.



وجرى انتخاب رئيس الجابون علي بونجو، البالغ من العمر 64 عاما، لأول مرة في العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونجو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الجابون لأكثر من 40 عاما.



يذكر أن انقلاب الجابون يأتي، بعد نحو شهر، من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وقاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، وأطاح برئيس البلاد محمد بازوم.



وشهدت دول غرب أفريقيا، خلال العامين الماضيين، 5 انقلابات ناجحة أدت إلى تغيير أنظمة الحكم في 5 دول في المنطقة.