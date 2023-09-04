وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بإصلاح المنظمات الدولية في ضوء تحولات القوى العالمية

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بإصلاح الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، في ضوء تحولات القوى العالمية.

وخلال مؤتمر مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر بوزارة الخارجية في برلين اليوم الاثنين، إن ألمانيا تعتزم إعادة التفكير في التعاون العالمي على الصعيد الدولي.

وأوضحت بيربوك، أن بلادها ستظهر كلاعب في فريق يعرف نقاط قوته ويتيح الفرصة لنقاط القوة لدى شركائه لتلعب دورها.

وتأتي تصريحات بيربوك، قبل أسبوعين من موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي ستحضرها برفقة المستشار أولاف شولتس.

وسيقام على هامش اجتماع الجمعية، احتفالية بمناسبة مضي 50 عاما على عضوية ألمانيا في الأمم المتحدة.

وشكت بيربوك، من أن آخر إصلاح في مجلس الأمن الدولي جرى قبل 60 عاما، مشيرة إلى أن تلك الفترة لم تشهد فقط إعادة توحيد شطري ألمانيا وحسب بل إن نحو 60 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا أخذت طريقها نحو الاستقلال خلال تلك الفترة.

وأردفت: "هذه الدول تطالب عن حق بالمشاركة وبمقعد مناسب على الطاولة".

ورأت بيربوك، أن الشيء نفسه ينطبق على المؤسسات المالية الدولية والهيئات الصحية وصياغات مثل مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة التي سينضم إليها الاتحاد الأفريقي على سبيل المثال كعضو دائم.

وطالبت بيربوك، بتحسين الأدوات الدولية إذا كنا نريد أن نتغلب على التحديات الراهنة.

وأضافت محذرة من أنه في حال التملص من الإجابة على هذه الأسئلة: "سيتواجد آخرون يجيبون عليها" في إشارة إلى الصين وروسيا اللتين يتزايد انخراطهما في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وذكرت بيربوك، أن الصين بالذات لديها تميز في المجالات التي تقل فيها عروضنا عما ينبغي أو لا نروج لما نقدمه من عروض فيها".

وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا تتهم الحكومات الأوروبية بأنها أضاعت الفرص في جنوب الكرة الأرضية على خلاف ما فعلت الصين، مؤكدا أن الواقع الآن في القارة الأفريقية يوضح أن الناس هناك صاروا يرون تأثيرات البنية التحتية الجديدة والمحسنة والتي تمت بمساعدة صينية.

وفي الوقت نفسه، قالت النيجيرية إيويالا لبيربوك وللسفراء الألمان، إن المؤسسات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية هي جزء من صندوق أدوات سحرية يمكن من خلالها مد جسور مع هذه الدول.