أفاد تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، بعدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.



وعبرت الوكالة عن أسفها لنقص تعاون إيران خصوصا بشأن إعادة نصب كاميرات المراقبة، بحسب تقرير أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، ووصفته بأنه غير معد للنشر.



وقال المدير العام للوكالة رافاييل جروسي، إنه يشعر بالأسف لعدم إحراز أي تقدم في هذا الصدد، مشيرا أيضا إلى عدم حدوث تقدم في الملف الشائك الآخر المتعلق بوجود مواد نووية في موقعين غير معلنين.



وقالت الوكالة في التقرير إن جروسي يطلب من إيران العمل مع الوكالة في أقرب وقت ممكن وبشكل مستدام نحو تلبية الالتزامات.



وفي مارس الماضي، تعهدت إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة التي أوقف عملها في يونيو 2022 وسط تدهور العلاقات مع الغرب.



وفي تقرير منفصل، أفادت الوكالة بأن إيران خفضت في الأشهر الماضية مخزونها من اليورانيوم المخصب وذلك على خلفية تراجع في التوتر مع واشنطن.



وكان الاتفاق الدولي بدأ بالانهيار في 2018 حين انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب وأعادت فرض عقوبات. وتعثرت الجهود لإحيائه ثم جمدت المحادثات التي يقودها الأوروبيون منذ 2022.



وتراجعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن - في أغسطس الماضي - مع الإعلان عن اتفاق تفرج بموجبه إيران عن خمسة معتقلين أمريكيين مقابل إعادة 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.



لكن هذا الاتفاق الحساس لا يشمل احتمال العودة إلى الاتفاق النووي، فيما تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية في 2024.