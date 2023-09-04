رئيس وزراء النيجر يطالب بخروج السفير الفرنسي من البلاد بشكل عاجل

شدد رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، على ضرورة أن يغادر السفير الفرنسي في نيامي، البلاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن هناك رغبة في الحفاظ على العلاقات مع باريس، ولكنها ترتكب تصرفات غير مقبولة.



وقال الأمين زين في كلمة متلفزة، اليوم الإثنين: "نرغب في الحفاظ على العلاقات مع فرنسا نظرا للعلاقات الكبيرة معها، ولكن باريس ترتكب تصرفات غير مقبولة.. ونطالب بخروج السفير الفرنسي من بلادنا في أسرع وقت ممكن".



وأضاف أن "الحكومة والمجلس العسكري يعملان سويا على ضمان الأمن في البلاد.. وحققت القوات المسلحة انتصارات كبيرة على الإرهابيين منذ يوليو الماضي".



تم تقديم شكويين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بسبب العقوبات المفروضة على بلادنا.. وتلك العقوبات تمنع وصول الأدوية والغذاء للشعب.



وأعرب الأمين زين عن أمله في لقاء الرئيس السابق محمد بازوم.



واتهم القضاء في النيجر، في 2 سبتمبر "السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاء ه إلى وزارة الخارجية".



وطالب الإدعاء العام في النيجر، في بيان له، "السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته"، مؤكدا أن السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة.