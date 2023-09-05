البنك المركزي الأوروبي يوافق على خطة وقف تمويل خسائر المركزي المجري

حصلت المجر على موافقة البنك المركزي الأوروبي على خطة وقف التمويل المباشر للخسائر المتزايدة للبنك المركزي وهي خطوة ضرورية للغاية للحد من العجز القياسي في ميزانية المجر.

وقال وزير المالية المجري ميهالي فرجا إن الخسائر التي تتراكم لدى البنك المركزي ستعوضها الأرباح المستقبلية بدلا من تغطيتها من الميزانية العامة للدولة بعد التوصل إلى الاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي، مضيفا أن البرلمان المجري يعتزم الموافقة على الخطة في تصويت في وقت لاحق من العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فارجا قوله في بيان إن "جوهر هذا الموضوع هو أن خسائر البنك المركزي لا تحتاج إلى تعويضها بحصيلة الضرائب".

وفي حين لا تستخدم المجر العملة الأوروبية الموحدة ومازالت تتعامل بعملتها المحلية الفرونيت، فإنها تلتزم بتوجيهات البنك المركزي الأوروبي كعضو في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن البنك المركزي المجري يعاني من الخسائر المتراكمة منذ اضطراره لتمويل أعلى سعر للفائدة في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

وبحسب دراسة للبنك المركزي تم نشرها في يونيو الماضي، فإن الحكومة ستحتاج إلى إنفاق ما يصل إلى 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام المقبل لتمويل خسائر البنك المركزي في العام المقبل فقط، وسيتم دفعها على أقساط خلال 5 سنوات.

وكان البنك المركزي المجري يسجل في السنوات السابقة أرباحا يتم ترحيل جزء منها إلى الميزانية العامة للدولة.