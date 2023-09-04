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ليتوانيا تسعى لتعزيز الربط الجوي مع ألمانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 8:39 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 8:39 م

عبرت الحكومة الليتوانية عن رغبتها في تعزيز الربط الجوي مع ألمانيا، لجعل فيلينوس أكثر جذبا للجنود الألمان، وذلك في ضوء خطة نشر برلين لواء ألماني في ليتوانيا، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال وزير دفاع ليتوانيا أرفيداس أنوشاوسكاس، اليوم الاثنين، في مدينة ماريجامبولي، جنوب البلاد،  "نحن نتباحث بهذا الشأن، وسننظر في الاحتمالات"، وفقا لوكالة أنباء البلطيق "بي إن إس".

وتخطط فيلنيوس أيضا للتشاور مع برلين، حول إمكانية إنشاء مدارس ورياض أطفال، بيد أن أنوشاوسكاس لم يذكر أي تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

وتسعى ألمانيا لنشر قوة قتالية قوامها 4 آلاف جندي في ليتوانيا، باستطاعتهم العمل بشكل مستقل، على خلفية الحرب الروسية القائمة ضد أوكرانيا.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية مؤخرا، نقلا عن استطلاع للرأي أجرته حول الوحدات العسكرية المحتملة للسفر إلى فيلنيوس، أن واحدا فقط من كل خمسة جنود ألمان على استعداد للذهاب إلى ليتوانيا بشكل طوعي.


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