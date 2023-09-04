بابا الفاتيكان يغادر منغوليا ويحث على الحوار لحل مشاكل العالم

أنهى بابا الفاتيكان فرنسيس، زيارته لمنغوليا، حيث التقى بالمجتمع الكاثوليكي وممثلي الديانات المختلفة، ودعا للانسجام بين الديانات.



وغادر البابا اليوم الاثنين إلى روما، بعد مراسم توديع رسمية في مطار جينكيز خان.



وكان البابا (86 عاما) قد افتتح في وقت سابق مركزا اجتماعيا في أولان باتور، والتقى بالعاملين في منطقة كاريتاس للاغاثة التابعة للكنيسة.



ويشار إلى أن عدد أفراد الكاثوليك في منغوليا يبلغ 1500 شخص.



وترأس البابا فرنسيس أمس الأحد قداسا ضم 2000 شخص في ساحة ستيبي في أولان باتور. حيث حضر القداس أفراد كاثوليك من منغوليا، بالإضافة إلى آخرين من الصين ومناطق أخرى في آسيا.



ويعد البابا فرنسيس أول بابا للفاتيكان يزور منغوليا الواقعة بين روسيا والصين، والتي يبلغ تعداد سكانها 3.4 مليون نسمة، وتعد البوذية أكبر ديانة بها.



وكان البابا قد دعا أمس الأحد للانسجام بين الديانات خلال اجتماع لممثلي الديانات المختلفة، حيث قال للحاضرين إن دور الدين الحقيقي هو إحلال الانسجام في العالم الممزق بسبب الصراعات والاضطرابات.