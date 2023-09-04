منتدى شباب العالم: دعم نفسي لمهاجرين سودانيين ضمن معسكر الدمج

قالت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إن معسكر الدمج الذي يحمل شعار «معا من أجل العناية بالصحة النفسية»، استضاف أعدادا كبيرة من طلاب المدارس وشباب الجامعات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أن ذوي الهمم كان لهم حضور بارز في المعسكر الذي شارك فيه متطوعون من مؤسسة حياة كريمة.

ولفتت إلى مشاركة عدد من المهاجرين الذين توافدوا من النزاع القائم في السودان حاليا، ما يغرس بين الشباب ثقافة تقبل الآخر بما في ذلك من الجنسيات المختلفة.

وأشارت إلى أنّ المعسكر يستهدف زيادة الوعي بالصحة النفسية، مؤكدا أنّ المعسكر يركز على ثقافة تقبل الآخر وفهم الذات.

ونظم منتدى شباب العالم، معسكر للدمج تحت شعار «معاً من أجل العناية بالصحة النفسية»، على مدار ثلاثة أيام.

ويتضمن المعسكر، العديد من الأنشطة والفعاليات وورش عمل؛ بهدف توعية الشباب بمفهوم الدمج وأهمية تقبل الاختلافات بين الأشخاص، مناقشة مفاهيم الصحة النفسية مثل استكشاف الذات وتقبل اختلاف الآخرين، وطرق تقديم الدعم النفسي للمحيطين، كسر وصمة العار، وطلب المساعدة.