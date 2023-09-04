مشروعنا يتجلى بالحكمة المعروفة أن الحاجة هي أم الاختراع؛ لذلك تمكنّا من ابتكار جهاز إنعاش قلبي رئوي يُعد نقلة نوعية في مجال الرعاية الطبية بقطاع غزة.. هكذا وصف الممرض الخريج أحمد موسى فرحته بما يقول إنه إنجاز قد يغير واقع القطاع الصحي في القطاع.

وتمكنت مجموعة من خريجي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، فرع خان يونس، والمتخصصين في تكنولوجيا الأجهزة الإلكترونية، من ابتكار الجهاز الأسبوع الماضي، وفقا لما يقوله موسى، الذي يعمل ممرضا في مستشفى غزة الأوروبي.

وأوضح موسى في حوار أجرته معه وكالة (AWP) أن الجهاز المبتكر هو جهاز إلكتروميكانيكي محمول يعمل بالكهرباء والبطاريات ويمكن تركيبه بسرعة واستخدامه بسهولة، حيث يحدث ضغطات دقيقة على صدر المريض الذي توقف قلبه بعدد وسرعة وقوة وعمق محددين.

وأكد إمكانية استخدام الجهاز في مجموعة متنوعة من المواقف، بما في ذلك في المراكز الصحية، وفي حالات الإسعاف، وحتى في الطرق وأماكن أخرى يمكن أن يتوفر فيها، فضلا عن قدرة الأشخاص على استخدامه.

وأَضاف "الجهاز يأتي مع سلسلة من المزايا، حيث يقلل من الجهد البدني الذي يتطلبه الفريق الطبي أثناء إجراءات إعادة الإنعاش القلبي الرئوي، مما يحد من مخاطر الإصابات في منطقة الظهر... كما يُقلل من عدد الفرق الطبية اللازمة لتنفيذ عمليات الإنعاش، ويوفر حماية للمريض من تكسر الأضلاع أثناء عمليات الإنعاش".

ويشمل الجهاز نظامين للتشغيل؛ الأول يعمل بالبطارية والثاني بالكهرباء، مما يجعله قادرا على العمل في مختلف المواقع الصحية والعامة، مع الحفاظ على وزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 10 كيلوغرمات، بحسب موسى.

بدوره، أشار أحد الخريجين، ويدعى عبد الرازق أبو طالب، إلى أن تقنيات حديثة مستخدمة في الجهاز تسهم في تحسين وظائفه وجعله أكثر تقدما وفاعلية، مؤكدا أن الهدف من استخدامها هو تحويل الجهاز إلى جهاز ذكي يراعي الأمان في عمليات الإنعاش.

وقال إنه فور اكتماله في صورته النهائية بمواصفاته الكاملة واجتيازه عمليات التدقيق من قبل الخبراء والمتخصصين، سيُعقد مؤتمر لعرض الجهاز أمام الجهات المعنية والصحفيين وتقديم تفاصيل بشأن تشغيله ومزاياه، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين في التفاعل معه وطرح استفساراتهم.

من جانبه، أشار الخريج عبد الله دهليز إلى أن من بين التحديات التي واجهت فريق العمل في رحلة تطوير الجهاز صعوبة الحصول على دعم مالي لتطويره وعدم توفر القطع الإلكترونية والميكانيكية اللازمة، ما دفعهم إلى إجراء بحث شامل واستخدام بدائل ذكية لحل هذه المشكلة.

أشار أيضا إلى ارتفاع تكلفة طباعة بعض المكونات بتقنية الأبعاد الثلاثية، وصعوبة توفير معادن عالية الجودة بأسعار مناسبة لتصنيع تلك المكونات.

وقال الخريج محمد الجعفري إن الجهاز سيجري تطويره بما يتناسب مع أي تحديثات تصدرها جمعية القلب الأميركية بخصوص عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، مؤكدا أنه سيكون هناك التزام بمتابعة التطورات وتعديل الجهاز بحسب أعلى المعايير الطبية.

وقال أحمد أبو عنزة، مشرف مشروع التخرج، لوكالة أنباء العالم العربي "تم تنفيذ هذا المشروع على الرغم من التحديات التي واجهها الطلاب، بما في ذلك الحصار وشح بعض القطع الضرورية للمشروع، ومع ذلك، تمكن الطلاب من التغلب على هذه الصعوبات وتحقيق نجاح باهر".

وأضاف "جرى اختبار الجهاز؛ وأظهرت النتائج أداء مبشّرا، إلا أن المشروع ما زال بحاجة إلى دعم إضافي من أجل تطويره وتحسين جودته".