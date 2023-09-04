فيديو لطائرة أوكرانية تدمر دبابة روسية: 500 دولار تتفوق على 3 ملايين

نشرت وحدة تابعة للجيش الأوكراني، مقطع فيديو يظهر طائرة من دون طيار أوكرانية من طراز «كاميكازي»، أثناء هجومهما على دبابة روسية من طراز T-90 Proryv، وتدميرها.



وأظهر الفيديو المنشور على موقع «فيسبوك» ولقي تفاعلا كبيرا، أن قيمة الدبابة الروسية المتقدمة تبلغ حوالي 3 ملايين دولار، بينما تبلغ تكلفة الطائرة الأوكرانية الصغيرة 500 دولار فقط، وفق شبكة الحرة.







وقالت الشبكة الأمريكية، إن الحرب في أوكرانيا شهدت تعطل عدد كبير من الدبابات الروسية، إثر الضربات المركزة لطائرات الدرونز الأوكرانية.



وبينما تكلف الدبابة الروسية ملايين الدولارات، لا تكلف مسيرات وزارة الدفاع الأوكرانية سوى بضع مئات من الدولارات، وفق تقرير سابق لصحيفة «وول ستريت جورنال».



ويقول محللون عسكريون إنه هناك زيادة كبيرة في استخدام أوكرانيا للمسيرات منذ بدء هجومها المضاد، لتنفيذ هجمات على الدبابات والشاحنات العسكرية الروسية التي تنقل الذخائر لساحات المعركة.