رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة التزام الجميع بالحفاظ على السلم الأهلي في كركوك

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في مدينة كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي، وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم اللجوء إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبًا على الوضع العام في العراق.

وذكر مجلس الوزراء - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال ترؤس السوداني اجتماع مجلس الوزراء العراقي، والذي تم خلاله بحث مجمل تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والملفات الأساسية لدى الحكومة العراقية.

وشدد السوداني على أهمية محاسبة الجهات المختصة وكل المتسببين في سقوط ضحايا وجرحى وفقًا للقانون، وذلك عقب اكتمال التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة التي وقعت في كركوك.