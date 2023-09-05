وزير خارجية اليونان يزور أنقرة غدا الثلاثاء لإجراء مباحثات مع نظيره التركي

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يزور وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، تركيا، غدا الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، أوضح يرابيتريتيس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عقدا لقاء إيجابيا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الأخيرة في ليتوانيا.

وقال: "سأزور تركيا من أجل التحضير، لعقد اجتماع الزعيمين أردوغان وميتسوتاكيس في إطار اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، وللاجتماع القادم الذي سيؤكد نية التعاون المنتظم بين بلدينا".

وأردف وزير الخارجية اليوناني أن الزيارة ترمي أيضا إلى "التمهيد للاجتماع الأول بعد 7 سنوات لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي سيعقد في مدينة سالونيك في ديسمبر المقبل".

وأكد أن "الأجندة الإيجابية" ستعود بفوائد اقتصادية مهمة على الجانبين.

وأشار أنه يمكن لتركيا واليونان تحديد أهداف من شأنها ضمان فوائد مشتركة في مجالات مثل السياحة والنقل.

وأضاف: "التعاون في مثل هذه المجالات سيعود بالنفع على البلدين الجارين ولن يقتصر على الاقتصاد، لذلك فإن السياحة والنقل على رأس الأجندة الإيجابية".