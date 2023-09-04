لحظة إصابة شاب فلسطيني برصاص بقوات الاحتلال في اقتحام مخيم جنين

بثت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو يوثّق لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين.



وأظهر المقطع، المصاب الفلسطيني وهو داخل إحدى السيارات، التي أطلق عليها الرصاص.





📹 متابعة صفا| لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم جنين pic.twitter.com/dgg1A1qNAu — وكالة صفا (@SafaPs) September 4, 2023



وأصيب أربعة فلسطينيين على الأقل، اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين وأطراف مخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.



واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين الذين تمكنوا من إسقاط مسيرة لجيش الاحتلال بعد إطلاق النار عليها.



وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، في بيانات منفصلة، التصدي لقوات الاحتلال واستهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة على أطراف مخيم جنين.



في حين زعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن جيش الاحتلال اعتقل خمسة مقاومين خلال عمليته في جنين.