 رئيس حكومة بابوا غينيا الجديدة يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في القدس - بوابة الشروق
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رئيس حكومة بابوا غينيا الجديدة يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في القدس

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 9:02 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 9:02 م

وصل رئيس حكومة بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، اليوم الاثنين، في زيارة إلى إسرائيل، وسيشارك خلالها، غدا الثلاثاء، في افتتاح سفارة جديدة لبلاده في مدينة القدس، والتي ستكون السفارة الخامسة بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا، وهندوراس، وكوسوفو.

وكان في استقباله وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل والتي عبرت "عن تقديرها لدعم بلاده المتواصل لإسرائيل في الأمم المتحدة وحول قراره فتح سفارة جديدة لبلاده في الحديقة التكنولوجية في القدس"،بحسب قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.

وسيجتمع مارابي خلال زيارته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والذي يتواجد حاليا في زيارة في قبرص.


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