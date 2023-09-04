زيادة أسعار الوقود في جنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، زيادة أسعار البنزين 93 أوكتين و95 أوكتين بمقدار 71ر1 راند للتر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى زيادة سعر الجملة بالنسبة للديزل (السولار) نسبة 05ر0% كبريت بمقدار 84ر2 راند لكل لتر وسعر الديزل 005ر0% كبريت بمقدار 76ر2 راند لكل لتر.

في الوقت نفسه تقرر زيادة سعر زيت البرافين بمقدار 78ر2 راند للتر، في حين سيزيد أقصى سعر تجزئة بمقدار 70ر3 راند للتر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أقصى سعر تجزئة للغاز البترولي المسال سيزيد بمقدار 26ر2 راند للكيلوجرام.

يذكر أن زيت البرافين يستخدم على نطاق واسع في الإضاءة في حين يستخدم الغاز البترولي المسال في الطهي.

وأشارت الوكالة إلى أن أن وزير الموارد المعدنية والطاقة وافق على زيادة أسعار التجزئة بمقدار 5 سنتات للتر في هيكل أسعار كل درجات البنزين لكي تغطي الزيادة في أجور عمال محطات الوقود.