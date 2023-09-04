التضخم السنوي في تركيا يبلغ نحو 59% خلال أغسطس الماضي

أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، بأن معدل التضخم السنوي في تركيا شهد ارتفاعا خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو.



وقال المعهد في بيان، إن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع في أغسطس الماضي إلى 58.94%، من 47.8% في يوليو الماضي، وفق وكالة «سبوتنيك»



وأضاف: «لقد طرأ تغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (2003 = 100) على الشهر السابق بنسبة 9.09%، وفي شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة 43.06%».



وأشار إلى أن التغير طرأ أيضا على نفس الشهر من العام السابق بنسبة 58.94%، وعلى المتوسطات المتحركة لمدة 12 شهرا، أساس بنسبة 56.28% في أغسطس الماضي.



يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس، لتقفز من 17.50 إلى 25%.



وذكر في بيان وقتها، أنه سيتم تحديد سعر الفائدة بما يساهم بانخفاض معدلات التضخم إلى 5% على المدى المتوسط، وتوفر الظروف النقدية والمالية.