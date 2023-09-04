علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بعد ظهور أحد الدعاة في مقطع فيديو تحدث فيما يطلق عليه بـ «عمرة البدل» والتي تتيح أداء شعيرة العمرة؛ بالإنابة عن الأشخاص المتوفين والمرضى نظير مبلغ 4 آلاف جنيه عبر أحد التطبيقات الإليكترونية.