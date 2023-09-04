وزير المالية الكوري الجنوبي يعلن أن اقتصاد بلاده على طريق الانتعاش

قال وزير المالية الكوري الجنوبي "تشو كيونج هو" اليوم الاثنين، إن اقتصاد بلاده وضع قدمه بالفعل على طريق الانتعاش، رغم بعض التقلبات الشهرية، حيث تعطي الصادرات إشارات مستمرة على التحسن، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي اجتماعه مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد ، قال تشو كيونج إن اقتصاد كوريا الجنوبية :" شهد مؤخرا بعض التقلبات الشهرية ، ولكن بوجه عام ، يضع قدمه على عتبة الانتعاش".

وفي الوقت الذي فقد فيه الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية قوته على أساس شهري في يوليو الماضي ، عزا تشو التراجع إلى عوامل زمنية ، مثل الظروف الجوية ، مشيرا إلى أن البلاد تظهر مؤشرات على انتعاش الصادرات.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الحادي عشر على التوالي في أغسطس الماضي، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البترولية ، بيد أن البلاد سجلت فائضا تجاريا للشهر الثالث على التوالي.

وقال تشو "رغم موسم الإجازات الصيفية ، تمكنت الصادرات في أغسطس من تقليص تراجعها عن الشهر السابق ، مدفوعة بانتعاش في قطاع الرقائق ... كما تعافت الصادرات إلى الصين في أغسطس حيث بلغت نحو 10 مليارات دولار".