 بريس نجيما يؤدي اليمين رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون - بوابة الشروق
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بريس نجيما يؤدي اليمين رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 2:39 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 2:39 م

أدى الجنرال الجابوني بريس نجيما، اليمين أمام المحكمة الدستورية، رئيسا للمرحلة الانتقالية في البلاد، التي شهدت الإطاحة بالرئيس المنتخب لولاية جديدة علي بونجو.

وبثت وسائل إعلام، لقطات تُظهر بريس نجيما وهو يؤدي اليمن أمام المحكمة التي أوكلت له مهمة تولي إدارة شئون البلاد للفترة الانتقالية.

وكان المتحدث باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات في الجابون أولريك مانفومبي مانفومبي، قد أعلن أمس السبت، أن اللجنة قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية.

وكانت الجابون أغلقت حدودها، الأربعاء الماضي، حتى إشعار آخر بعد إعلان عدد من ضباط الجيش في بيان متلفز عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات والاستيلاء على السلطة وحل مؤسسات الدولة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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